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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Заказы на товары длительного пользования в США в августе неожиданно выросли

Это произошло за счет роста расходов на оборону

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В США в августе 2023 года объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 0,2% к июлю, сообщило Минторговли страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение на 0,5%, по результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Рост обусловлен увеличением расходов на оборону, пишет MarketWatch. Заказы на товары длительного пользования без учета продукции ВПК в прошлом месяце упали на 0,7%.

Объем заказов без учета самолетов и военного оборудования, служащий индикатором капиталовложений бизнеса, увеличился на 0,9%, в то время как эксперты не ожидали изменения.

Согласно пересмотренным данным, в июле общий объем заказов упал на 5,6%, а не на 5,2%, как было объявлено ранее.

К товарам длительного пользования относится продукция, срок службы которой составляет не менее трех лет.

Минторговли США
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