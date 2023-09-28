Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду выросли, Dow Jones завершил торги в минусе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой тенденции: S&P 500 и Nasdaq выросли, в то время как Dow Jones завершил торги в минусе.

Трейдеры оценивали статданные, динамику рынка гособлигаций и курса доллара, влияние растущих нефтяных цен на инфляцию, а также вероятность приостановки работы правительства 1 октября из-за отсутствия бюджета на следующий финансовый год, пишет MarketWatch.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение на 0,5%.

Эти данные "отражают устойчивый аппетит компаний к инвестированию", отмечает старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес.

Между тем доходность 10-летних и 30-летних госбумаг продолжила рост, обновляя многолетние максимумы. Доллар подорожал до максимума за десять месяцев.

На финансовых рынках наблюдается нервозность из-за того, что Федеральная резервная система готова снова повышать процентные ставки, несмотря на замедление инфляции, полагает глава отдела исследований Axioma Мелисса Браун. По ее мнению, инвесторы опасаются, что Федрезерв "зайдет слишком далеко". "Мы уже обратили внимание, что за последние пару недель настроения инвесторов, особенно в США, стали более негативными", - добавила она.

Цена нефти марки WTI подскочила в среду на 3,7% и превысила $93,7 за баррель, что близко к максимуму за 13 месяцев.

Котировки акций Exxon Mobil (SPB: XOM) взлетели на 3,3% и завершили торги на рекордной отметке в $120,2. Бумаги других представителей нефтяной отрасли также существенно выросли в цене, в том числе Marathon Oil (SPB: MRO) - на 4,2%, Devon Energy (SPB: DVN) и Hess Corp. (SPB: HES) - на 4%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) - на 3,9%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,9%.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) подорожали за день на 1,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в четвертом финансовом квартале, который завершился 3 сентября, увеличил чистую прибыль на 16% и выручку - на 9,5%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Paychex Inc., занимающаяся подбором персонала и ведением бухгалтерии малых и средних предприятий, также зафиксировала в прошедшем квартале скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогноза, в результате чего цена бумаг компании выросла на 3,4%.

Котировки акций Paramount Global (SPB: PARA) поднялись на 2,6% на новости о том, что Гильдия сценаристов Америки объявила о завершении забастовки, продлившейся почти пять месяцев.

Стоимость Mattel Inc. (SPB: MAT) повысилась на 2,9% после того, как аналитики Morgan Stanley присвоили рекомендацию "выше рынка" акциям производителя игрушек.

Бумаг Marriott International (SPB: MAR) подорожали на 1,1%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети ожидает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится в 2023 году на 25-29% и в среднем на 10-15% за два последующих года, в результате чего она достигнет $10,10-11,45. Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков для скорректированной прибыли составляет $10,83 на акцию.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 68,61 пункта (на 0,2%) - до 33550,27 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Verizon Communications (SPB: VZ) и McDonald's Corp. (SPB: MCD), подешевевшие на 1,8% и 1,5% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 0,98 пункта (на 0,02%) и составило 4274,51 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 29,24 пункта (на 0,22%) - до 13092,85 пункта.