Рубль стабилен к доллару и юаню под воздействием разнонаправленных факторов

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль почти не меняется под воздействием разнонаправленных факторов - дорожающей нефти и негатива на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,92 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 42 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,2 коп. - до 13,235 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль удерживается на нейтральной позиции за счет двух разнородных факторов: поддержки со стороны высоких цен на нефть и давления в виде преобладающе негативного настроя на мировых рынках капитала. При этом поддержку нацвалюте остаточно оказывают также компании-экспортеры, завершающие подготовку к единому дню налоговых выплат: в четверг, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $97,24 за баррель, что на 0,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $94,57 за баррель, что на 0,96% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой тенденции: S&P 500 и Nasdaq выросли, в то время как Dow Jones завершил торги в минусе.

Трейдеры оценивали статданные, динамику рынка гособлигаций и курса доллара, влияние растущих нефтяных цен на инфляцию, а также вероятность приостановки работы правительства 1 октября из-за отсутствия бюджета на следующий финансовый год, пишет MarketWatch.

Между тем доходность 10-летних и 30-летних госбумаг продолжила рост, обновляя многолетние максимумы. Доллар подорожал до максимума за десять месяцев.

На финансовых рынках наблюдается нервозность из-за того, что Федеральная резервная система готова снова повышать процентные ставки, несмотря на замедление инфляции, полагает глава отдела исследований Axioma Мелисса Браун. По ее мнению, инвесторы опасаются, что Федрезерв "зайдет слишком далеко". "Мы уже обратили внимание, что за последние пару недель настроения инвесторов, особенно в США, стали более негативными", - добавила она.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 1,92%, китайский CSI300 снижается на 0,28%, гонконгский Hang Seng - на 1,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,15%. Биржи Южной Кореи закрыты (осенний праздник Чхусок - день полнолуния). Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,01%.