В Гонконге остановлены торги акциями China Evergrande

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На Гонконгской фондовой бирже приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, китайской China Evergrande, сообщает сайт торговой площадки.

Накануне цена бумаг China Evergrande рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.

Ранее девелопер уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте этого года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости.

На конец июня 2023 года задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).