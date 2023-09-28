Группа Газпромбанк купила сеть ТЦ "Мега" в России

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сеть торговых центров "Мега" в России купила группа Газпромбанк, сообщает пресс-центр финансовой организации.

"Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров МЕГА в России площадью 2,3 млн кв. м., выкупив их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров МЕГА (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде)", - говорится в сообщении.

Детали сделки не раскрываются. Ранее источники "Коммерсанта" оценивали стоимость ТЦ в 2,85 млрд долларов без учета дисконта от 50%, требующегося для согласования сделки правительственной комиссией, и отмечали, что продажа активов может включать опцион обратного выкупа.