Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,5% на старте торгов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись продолжением роста цен blue chips на фоне раллирующей нефти (Brent превысила $97 за баррель), сдерживающим фактором выступают смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Лидируют в росте бумаги АФК "Система" и "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 3079,36 пункта, индекс РТС вырос на 0,5%, до 1004,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подешевел на 31 копейку, до 96,6 рубля.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,9%), "Татнефти" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года и новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки.

Мосбиржа нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году за счет высоких темпов роста комиссионного дохода - CAGR в размере 13% и выше. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. По итогам 2022 года Мосбиржа получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей).

Компания ТМК (+0,2%) сообщила об увеличении объема SPO с 1,5% до 1,7% акций.

Подешевели акции Polymetal (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", для российского рынка акций складывается благоприятный внешний фон в условиях удорожания нефти. Причем это происходит, несмотря на рост индекса доллара и подъем доходностей гособлигаций США до новых максимумов с 2007 года. Таким образом, позитив на рынке нефти будет поддерживать котировки российских нефтегазовых компаний, а также обеспечивать дальнейший подъем в среднесрочной перспективе. "Мы сохраняем положительный взгляд на акции нефтегазовых компаний. Тем не менее, индекс МосБиржи пока продолжает торговаться в широком боковом диапазоне", - отмечают эксперты "БКС МИ" в своем обзоре.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций утром продолжает попытки повышения в рамках развития краткосрочной коррекции, получая поддержку от более высоких цен на нефть и отступления американских индексов от локальных минимумов. Акционеры "Татнефти" в четверг вновь проголосуют по дивидендам, в то время как акции ПАО "Белуга групп" и ПАО "Группа Черкизово" последний день можно будет купить с промежуточными дивидендами за текущий год. Мосбиржа представила обновленную дивидендную политику, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки 60%) не реже раза в год и не исключает выплаты промежуточных дивидендов. Решение Мосбиржи скорее можно рассматривать как позитивное с учетом того, что выплаты дивидендов за 2022 год составили всего 30% от чистой прибыли по МСФО.

В США в среду выросли индексы акций S&P 500 (+0,02%) и Nasdaq (+0,2%), просел Dow Jones (-0,2%).

Трейдеры оценивали статданные, динамику рынка гособлигаций и курса доллара, влияние растущих нефтяных цен на инфляцию, а также вероятность приостановки работы правительства 1 октября из-за отсутствия бюджета на следующий финансовый год, пишет MarketWatch.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение на 0,5%.

Доходность 10-летних и 30-летних госбумаг США (UST) продолжила рост, обновляя многолетние максимумы. Доллар подорожал до максимума за десять месяцев.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником Чхусок - День полнолуния), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне роста цен на нефть и доходности американских гособлигаций, пишет Trading Economics. Кроме того, рынок пытается понять дальнейшую траекторию процентных ставок.

В Гонконге приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, China Evergrande, говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.

Ранее девелопер уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте этого года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости. На конец июня 2023 года задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).

В пятницу биржи материкового Китая будут закрыты в связи с Днем осеннего равноденствия, а в понедельник начнется праздничная "золотая неделя", и площадки откроются вновь лишь 9 октября.

На нефтяном рынке цены утром в четверг растут после резкого скачка накануне на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,9%, до $97,27 за баррель (+2,8% в среду), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,8%, до $94,45 за баррель (+3,6% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.