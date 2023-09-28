Philip Morris ухудшила прогноз чистой прибыли на 2023 год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International ухудшил прогноз чистой прибыли на 2023 год, отметив негативные последствия укрепления доллара, а также обесценивание активов в Аргентине.

Прогноз для этого показателя понижен до $5,19-5,28 в расчете на акцию, говорится в пресс-релизе компании, опубликованном ко Дню инвестора, который пройдет в четверг. Ранее Philip Morris ожидала, что этот показатель составит $5,36-5,45 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют чистую прибыль на уровне $5,66 на акцию.

Компания по-прежнему ожидает, что ее прибыль без учета разовых факторов и курсовых разниц в 2023 году составит $6,46-6,55 на акцию, то есть вырастет на 8-9,5% по сравнению с 2022 годом.

В третьем квартале текущего года, согласно прогнозу Philip Morris, прибыль без учета разовых факторов будет ближе к нижней границе озвученного ранее диапазона в $1,6-1,65 на акцию. Неблагоприятные курсовые разницы сократят скорректированную прибыль в расчете на акцию на $0,17.

Philip Morris ставит целью добиться среднегодовых темпов органического роста выручки в 2024-2026 гг. на уровне 6-8%, скорректированной прибыли без учета курсовых разниц - 9-11%.

Акции Philip Morris стабильны в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 11%.