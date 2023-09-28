Рязанская НПК "Роснефти" увеличила выпуск бензина и дизтоплива благодаря оптимизации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (входит в НК "Роснефть") в первом полугодии 2023 года увеличила выпуск дизельного топлива и автомобильных бензинов благодаря оптимизации производства, сообщила нефтяная компания.

Экономический эффект от реализации программы повышения операционной эффективности производства за 6 месяцев составил 2,4 млрд рублей.

"РНПК за первое полугодие реализовала 16 инициатив и предложений сотрудников по повышению операционной эффективности. Среди наиболее крупных проектов - увеличение диаметра трубопровода легкого каталитического газойля на установках гидроочистки, что позволило нарастить выпуск дизельного топлива. Изменение продукта, направляемого на установку висбрекинга, позволило перенаправить дополнительное количество компонентов для увеличения выпуска дизельного топлива. В результате реализации проекта по разделению бензиновой фракции на установке ЭЛОУ-АТ-6 увеличено производство автомобильных бензинов", - говорится в сообщении.

АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" входит в тройку лидеров нефтеперерабатывающей промышленности России. Проектная мощность РНПК составляет 17,1 млн тонн нефти в год. Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе.