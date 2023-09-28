Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛа

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Болгарии в четверг одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, этот шаг заставит единственный в стране и крупнейший в Юго-Восточной Европе НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" искать альтернативное сырье, пишет агентство Bloomberg.

"Это непростая задача, поскольку завод перерабатывает в основном российскую нефть, а наиболее очевидная замена этим баррелям - из Казахстана - уже пользуется спросом в соседней Румынии", - отмечает СМИ.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако депутаты проголосовали за ограничение использования сырья из РФ на НПЗ Лукойла до 80% к концу этого года и полный отказ от нее к октябрю следующего.

"Вопрос о прекращении поставок российской нефти на НПЗ - это в основном вопрос логистики", - заявил министр финансов Ассен Василев в интервью поздно вечером в среду. "Чтобы перейти на нефть не из Черноморского региона, нужно существенно увеличить фактическую емкость хранилища - возможно, вдвое - чтобы НПЗ мог потенциально работать 20-30 дней без прибытия танкера", - добавил он.

"Поставки российской нефти сорта Urals через Черное море в Болгарию выросли за последние недели, превысив 180 тыс. баррелей в день, что в три раза превышает уровень, наблюдавшийся ранее в этом году. Альтернативы включают казахстанскую нефть, транспортируемую через российский порт Новороссийск, но принадлежащий Казахстану НПЗ в Румынии, который прекратил российский импорт в прошлом году, уже принимает часть этих поставок", - пишет Bloomberg, отмечая, что, возможно, Болгарии придется искать сырьё на Ближнем Востоке или в Северной Африке.

Ранее "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" предупредил, что быстрый запрет закупок российской нефти создаст риски для топливного рынка Болгарии.

"Пользуясь отсрочкой на запрет импорта нефти из России, "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" предлагает в Болгарии самое дешевое топливо среди всех стран Евросоюза, отчисляя при этом крупные налоги в бюджет республики", - подчеркивали в компании, отмечая, что предприятие разработало план поэтапного перехода на альтернативные источники сырья до окончания срока дерогации в 2024 году.

"ЛУКОЙЛ" начал деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.