В НРД перечислено 9,8 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2035"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" 9,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2035 году, сообщило министерство.

НРД средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин, согласно указу президента, осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Владельцев евробондов Минфин тогда разделил на три группы – в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа – инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется. Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг. Третья группа – инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях.

Предназначенные инвесторам третьей группы средства зачислялись в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете, бенефициарами по которому являются держатели евробондов, индексировались по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы нужно было самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. НРД получил полномочия по формированию реестра держателей для осуществления платежей владельцам евробондов, права на которые учитываются иностранными депозитариями. Иностранным держателям евробондов было предоставлено право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

В сентябре этого года, незадолго до даты погашения выпуска евробондов "Россия-2023" на $3 млрд (приходилось на 16 сентября), был опубликован новый указ президента, который существенно видоизменил проработавшую больше года схему в части осуществления выплат держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями.

Он предусматривает, что индексация средств, зачисленных на счет типа "И" до 15 сентября 2023 года включительно, производится для осуществления выплат включенным в реестр держателям еврооблигаций РФ, до 23 ноября 2023 года по курсу внутреннего валютного рынка. Средства, зачисленные на счета "И" начиная с 16 сентября 2023 года, индексируются по курсу, установленному ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям РФ.

Выплаты в сумме средств, зачисленных на счета "И" до 15 сентября, передаются центральным депозитарием до 24 ноября включительно держателям еврооблигаций, включенным в реестр, в рублях. С 25 ноября по 14 декабря индексация средств, зачисленных на счета "И" до 15 сентября, не осуществляется и передача выплат с этих счетов не производится.

Затем 14 декабря обязательства центрального депозитария по передаче выплат в рублях со счетов "И" подлежат замене на обязательства в иностранной валюте исходя из их размера, рассчитанного по курсу внутреннего рынка с 25 ноября по 14 декабря 2023 г. и определяемому в порядке, установленном Минфином. А с 15 декабря передача выплат держателям еврооблигаций РФ, включенным в реестр, производится в иностранной валюте. При этом должна использоваться валюта на счетах российского центрального депозитария в иностранном депозитарии (НРД, российский центральный депозитарий, с июня прошлого года находится под блокирующими санкциями ЕС - ИФ). Центральный депозитарий, по новому указу, признается исполнившим свои обязательства по передаче выплат надлежащим образом с момента подачи "доступным ему способом" в иностранный депозитарий распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте со своего счета в пользу включенного в реестр держателя еврооблигаций РФ.

Минфин и ЦБ в своих комментариях уточняли, что для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным. Они получают выплаты по суверенным бумагам от своего депозитария в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату, определяемую в соответствии с эмиссионной документацией.

Что касается держателей евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, то в течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям владельцы этой группы смогут получить выплаты со счета "И" в российских рублях, сообщал Минфин. Выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств.

По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по евробондам.