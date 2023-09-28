"Уралкалий" завершил I полугодие с чистым убытком в 15,9 млрд рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Уралкалий" получил по итогам первого полугодия 2023 года чистый убыток в размере 15,908 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 131,819 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, говорится в промежуточном консолидированном отчете компании.

Выручка компании составила в январе-июне этого года 145,492 млрд рублей по сравнению с 217,044 млрд рублей годом ранее (падение на 33%).

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