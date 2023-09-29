Чистая прибыль Nike снизилась на 1% в I финквартале, выручка выросла на 2%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. немного сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года, однако показатель в расчете на акцию слабо вырос и значительно превысил ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, снизилась до $1,45 млрд по сравнению с $1,47 млрд за аналогичный период годом ранее.

Между тем прибыль в расчете на акцию выросла до 94 с 93 центов. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 76 центов на акцию.

Квартальная выручка Nike увеличилась на 2%, до $12,94 млрд по сравнению с $12,69 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $13 млрд.

Валовая рентабельность в минувшем квартале понизилась на 10 базисных пунктов, до 44,2%. Тем временем объем нераспроданных запасов упал на 10%.

Выручка Nike в Северной Америке снизилась на 2%, составив $5,42 млрд. В регионе Европа, Ближний Восток и Африка показатель вырос на 8%, до $3,61 млрд, в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) - на 5%, до $1,74 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 2%, до $1,57 млрд.

Котировки акций Nike на дополнительных торгах в четверг выросли на 7,85%. С начала года капитализация компании снизилась на 23,4%, до $136,8 млрд, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 12%.