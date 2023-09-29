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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЦБ РФ предложил повысить страховое возмещение по долгосрочным вкладам

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает по долгосрочным вкладам повысить страховое возмещение и снизить взносы банков в систему страхования вкладов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы хотели бы с вами обсудить в ближайшее время конкретные меры, которые помогли бы увеличить долгосрочность вкладов, долгосрочность пассивов. Вы знаете, что долгосрочные вклады - это, скорее, редкость, у банков очень краткосрочное фондирование, чтобы банки могли привлекать устойчивые долгосрочные пассивы", - сообщила Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

Она назвала два стимула, которые помогут развивать такие депозиты. "Первое - чтобы по долгосрочным вкладам страховое возмещение могло быть больше, чем по обычным вкладам. Второе - по этим вкладам мы могли бы предусмотреть уменьшение страховых отчислений в АСВ (Агентство по страхованию вкладов - ИФ). Я думаю, что нам надо будет обсудить все эти стимулы", - отметила глава Банка России.

Базовая вещь для повышения долгосрочности вкладов - это ценовая стабильность, уменьшение опасений, что сбережения в долгосрочном периоде будут съедены инфляцией, подчеркнула Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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