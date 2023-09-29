В ЦБ РФ заявили о необходимости для банков копить буферы и убирать уязвимости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Запас капитала банковской системы большой, но кредитным организациям уже надо начинать копить буферы капитала и убирать уязвимости, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Запас прочности нужно восполнять, как только для этого наступает подходящий момент. Мы видим по доходности банков, что это уже можно начинать делать, начинать в том числе накапливать буферы и убирать те уязвимости, которые есть у банков", - сообщила Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

Одной из уязвимостей, с которой столкнулись многие банки, являются валютные риски. "Мы при этом понимаем, что валютные риски теперь разные. Есть валютные риски на дружественные страны и недружественные страны. Мы хотим, чтобы доля недружественных валют, в которых есть большая доля рисков, постепенно снижалась, и чтобы в целом повышалось качество управления валютным риском", - отметила глава ЦБ.

Запас капитала по банковской системе составляет 6 трлн рублей, добавила Набиуллина.