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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ЦБ готовится отменить послабления по резервам для кредитов физлицам и МСП

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России готовится отменить льготный режим резервирования по кредитам физлицам и малому и среднему бизнесу, выданным до 18 февраля 2022 года, заявил на форуме в Сочи директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Что касается резервов, видим, что надо отменять, потому что пользуются порядка 40 банков, даже меньше, и суммарный эффект, по-моему, до 20 млрд рублей. В масштабах сектора абсолютно не материально, можно смело отменять", - сказал он .

Послабления по кредитам юрлицам действовали до 30 июня, ЦБ решил их не продлевать.

Банк России МСП Александр Данилов
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