Volkswagen передумал строить дополнительный завод в Германии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Volkswagen AG (VW) отказался от строительства дополнительного предприятия в Вольфсбурге, пересмотрев план распределения моделей по заводам на период до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Новые электромобили на платформе масштабируемых систем (SSP), которые VW планирует представить в конце текущего десятилетия, будут выпускаться на модернизированных мощностях основного предприятия в Вольфсбурге.

Производство электромобилей Trinity, которое изначально планировалось в Вольфсбурге, будет перенесено на завод в Цвиккау, отмечают в VW.

Глава бренда VW в автоконцерне Томас Шефер отметил, что автомобильная отрасль сталкивается со сложными проблемами, проходя трансформацию в сложной деловой среде.

"Тем более важно подготовить наши заводы и производственную сеть VW к будущему. В контексте нашей программы повышения эффективности новый план распределения моделей по предприятиям внесет существенный вклад в дальнейшее укрепление сильного и конкурентоспособного бренда VW", - приводятся слова Шефера в пресс-релизе.

Как сообщалось, в прошлом году VW утвердила проект строительства дополнительного завода в Вольфсбурге стоимостью около 2 млрд евро.