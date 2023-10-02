Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до 54,5 пункта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2023 года составил 54,5 пункта, поднявшись с августовских 52,7 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самое резкое улучшение операционных условий в секторе с января 2017 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на ее снижение.

По данным отчета, новые заказы в конце третьего квартала росли стремительными темпами на фоне сильного покупательского спроса (внутреннего в первую очередь, так как объемы экспортных заказов увеличились лишь незначительно), запуска новых продуктовых линеек и успешного импортозамещения.

Возросший спрос обеспечил рост производства четырнадцатый месяц подряд. Темпы роста стали самыми быстрыми с июня и в целом соответствовали тренду серии.

Приток новых работ побудил компании расширять производственные мощности в сентябре. Участники опроса говорили о самых высоких темпах создания рабочих мест с ноября 2000 года: поддержку здесь оказывали сильные деловые ожидания на следующие 12 месяцев.

Увеличение численности персонала позволило своевременно выполнять заказы, объемы незавершенных работ падали девятый месяц подряд - тем не менее, рост новых продаж привел к более медленным темпам снижения, ставших самыми мягкими с марта.

Возросший спрос на сырье наряду с проблемами логистики привел к дальнейшему резкому ухудшению цен поставщиков. Производители зафиксировали в сентябре более резкий рост закупочных цен, поскольку спрос часто превышал предложение. Темпы инфляции издержек оказались самыми быстрыми с марта 2022 года. Компании также отмечали неблагоприятные колебания валютного курса, приводившие к удорожанию импорта.

В то же время благоприятные условия спроса позволяли компаниями переносить издержки на клиентов: отпускные цены росли самыми резкими с апреля 2022 года темпами.