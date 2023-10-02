"Группа Астра" планирует в октябре провести IPO на Московской бирже

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (головная структура группы IT-компаний "Астра", занимающихся разработкой инфраструктурного ПО) планирует в октябре провести IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

"В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, - говорится в сообщении компании. - После IPO текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале".

При этом в сообщении отмечается, что по результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) составит около 5%.

Отмечается, что проведение IPO позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников группы и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов.

В случае завершения IPO, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций компании в течение 180 дней после завершения IPO. Впрочем, эти обязательства не будут распространяться на отчуждение акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников группы.

На конец июня текущего года акционерами "Группы Астра" были Денис Фролов (его доля составляла 80%) и Илья Сивцев (20%), являющийся также гендиректором компании. Также Фролов и Сивцев владеют долями в различных ИТ-компаниях, не входящих в "Группу Астра".