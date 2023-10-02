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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В США выросло число обанкротившихся малых предприятий

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Число малых предприятий (МП) США, подавших заявление о банкротстве, увеличивается рекордными со времен пандемии темпами и по состоянию на конец сентября достигло около 1,5 тысяч, сообщает The Wall Street Journal.

Это почти столько же, сколько за весь 2022 год, подсчитали в Американском институте банкротства.

Ухудшение финансового положения предприятий малого бизнеса связано с целым рядом факторов, среди которых - повышение базовой процентной ставки в рамках борьбы с инфляцией. Отрицательный эффект от такого рода мер ощутили 73% МП, сообщил Goldman Sachs по итогам опроса более 1,5 тысяч владельцев малых предприятий.

Негативное влияние на жизнеспособность МП также оказали ужесточение стандартов кредитования, рост операционных расходов и сворачивание государственных программ поддержки, введенных в период пандемии.

По данным бюро кредитных историй Equifax, в настоящее время среди МП наблюдается увеличение числа просрочек и дефолтов по кредитам - данный показатель уже превысил средний допандемийный уровень.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что МП располагают ограниченными возможностями по привлечению капитала - в отличие от крупных компаний, которые могут выпускать акции или облигации, а также обращаться к частным инвесторам.

МП пока не в полной мере испытали влияние возросших процентных ставок, считает адвокат по банкротствам Роберт Гонсалес. По его мнению, со временем число предприятий малого бизнеса с высоким уровнем долга вырастет еще значительнее.

Среди самих малых предприятий также преобладают пессимистичные оценки - так, результаты сентябрьского опроса компании Vistage Worldwide показали растущую обеспокоенность владельцев МП экономическими перспективами бизнеса. При этом из 750 респондентов 52% полагают, что США уже переживают рецессию или близки к ней.

Equifax США Goldman Sachs Vistage Worldwide Роберт Гонсалес
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