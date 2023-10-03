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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Эксперты Совбеза РФ предложили скорректировать экономическую стратегию России

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Эксперты Совбеза РФ разработали предложения по корректировке стратегии экономической безопасности России в связи с новыми угрозами из-за изменения геополитической обстановки, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"По итогам обсуждения экспертами Совета Безопасности выработаны предложения по корректировке Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года с целью обеспечения экономического суверенитета России и устойчивости национальной экономики в современных условиях. Действующая Стратегия утверждена Указом президента РФ 13 мая 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что эти вопросы поднимались на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе РФ.

"Обсуждены новые вызовы и угрозы экономической безопасности страны, вызванные существенными изменениями геополитической обстановки", - сказали в пресс-службе.

Совбез РФ
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