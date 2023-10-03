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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Акционеры "ФосАгро" не приняли решение о выплате промежуточных дивидендов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании, которое состоялось 30 сентября, не приняли решение о выплате промежуточных дивидендов, говорится в сообщении компании.

В конце августа совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года в размере 126 рублей на акцию. Таким образом, компания могла направить на выплату дивидендов 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей).

"(...) Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли может быть рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний", - сказал председатель совета директоров "ФосАгро" Виктор Черепов, слова которого приводятся в сообщении.

ФосАгро
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