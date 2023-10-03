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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Федеральное казначейство сможет проводить операции валютного свопа с юанями

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство сможет проводить операции "валютный своп" с китайским юанем. Соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Изменения вносятся в пункт 2 правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах.

До этого предметом сделки с иностранной валютой, совершаемой Федеральным казначейством в рамках этих операций, являлись средства в долларах США или евро. Сейчас перечень валют дополнен китайским юанем.

Механизма "валютный своп" по покупке китайских юаней за рубли запускается "с целью максимизации доходов бюджетов бюджетной системы РФ в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке", отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Федеральное казначейство начало проводить операции валютного свопа в декабре 2018 года.

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