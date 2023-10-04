Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Фото: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в ожидании заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,6625 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,594 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в начале торгов не показал активности в отсутствие стимулов к движению: нефтяные котировки слабо колеблются, мировые рынки капитала в основном снижаются. Также инвесторы продолжают следить за заявлениями российских властей о положении рубля на валютном рынке, а также поддержании жесткой денежно-кредитной политики.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле не видят поводов для беспокойства в связи с курсом рубля к доллару. "Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания, мы все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения. Но, скорее, это рудименты прошлого, все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства". "Поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет", - сказал Песков.

В свою очередь ЦБ РФ видит необходимость для возвращения инфляции к таргету поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и в течение 2024 года, заявил накануне зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы в последние три месяца предприняли существенное ужесточение денежно-кредитной политики, повысили ставку до 13%. Для возвращения инфляции к цели в 4%, наверное, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течение следующего года", - сообщил Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,84 за баррель, что на 0,09% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,16 за баррель, что на 0,08% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Внимание инвесторов направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

Американские фондовые индексы во вторник существенно снизились на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам. Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая, сообщает MarketWatch.

Доходность десятилетних госбумаг США превысила 4,8% годовых впервые с августа 2007 года. Ставка тридцатилетних бондов поднялась выше отметки 4,9% годовых, что также является рекордом за 16 лет.

Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду снижаются. Японский Nikkei 225 опускается на 1,94%, гонконгский Hang Seng - на 0,82%, южнокорейский Kospi - на 2,29%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,94%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Фьючерс на американский индекс S&P 500 падает на 0,39%.

Между тем, Южная Корея продлит часы работы валютного рынка, что упростит иностранным дилерам доступ к торгам. Торговая сессия, которая начинается в 9 часов утра по местному времени (3:00 мск), будет заканчиваться в 2 часа ночи следующего дня. До этого торги завершались в 15:30 того же дня.