Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рост силы ветра и увеличение выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе привели к обвалу цен на газ в Европе. Во вторник ветрогенерация выросла более чем в два раза по отношению к уровню понедельника и восполнила четверть потребностей региона в электроэнергии. Германия и Дания в этот день обеспечили себя ветряной энергией более чем на 70%.

До конца недели в регионе ожидается довольно высокая сила ветра, что обеспечит высокую выработку за счет возобновляемых источников. Впрочем, ненастная осенняя погода - это ещё и понижение температуры, что отчасти должно компенсировать "медвежий" эффект от усиления ветра.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на среду в объеме 42,3 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация во вторник была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 4 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе во вторник резко подскочила. 3 октября ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В октябре 2022 года их вклад был 18%, в сентябре 2023 года - 14%.

Спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $320 за тысячу кубометров. При этом в течение дня цена падала ниже $290.

Растет разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $509; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $427.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку в хранилища.

Текущий уровень запасов достиг 96,15% - это на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 2 октября резервы удалось увеличить на 0,16 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель наполненности хранилищ к началу сезона отбора уже достигнут.

Европейские терминалы по приему СПГ в сентябре работали со средней производительностью 48%, в первые два дня октября загрузка составляет 47%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,5 млрд куб. м - стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 70%, что на 6 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.