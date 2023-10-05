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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Внешнеторговый дефицит США в августе упал до минимума за три года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

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