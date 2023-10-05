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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Global Ports в 2023 году увеличил обработку автомобилей в терминалах в 1,5 раза, до 27 тысяч

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Стивидорный холдинг Global Ports в апреле-сентябре 2023 года на своих петербургских терминалах обработал 27 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба компании.

"24,5 тысячи автомобилей растарены на морских терминалах Global Ports "Петролеспорт" и "Первый контейнерный терминал" (ПЛП и ПКТ соответственно, оба расположены в Большом порту Санкт-Петербург - ИФ). Еще 2,5 тысячи были обработаны на тыловом терминале "Логистический парк "Янино", - уточняет пресс-служба.

Все автомобили прибыли в Россию из Китая морем в контейнерах.

"Поставки автомобилей через портовые терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге не осуществлялись со II квартала 2022 года до апреля 2023 года после ухода ряда международных контейнерных и ро-ро операторов с российского рынка", - отмечается в пресс-релизе.

Как ранее сообщала пресс-служба группы Global Ports, по итогам 2021 года консолидированный объем перевалки легковых автомобилей через терминалы компании вырос на 27,8% и составил 104,9 тысячи единиц. В 2022 году показатель снизился на 82,4% и составил 18,4 тысячи автомобилей. Таким образом, только за апрель-сентябрь 2023 года группа увеличила обработку автомобилей в 1,5 раза по сравнению с показателем за весь прошлый год.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания управляет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") имеет в собственности 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании", НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports.

Global Ports Китай Петербург
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