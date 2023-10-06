Фондовый рынок США слабо снизился на статданных и корпоративных новостях

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в небольшом минусе сессию в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Теперь все внимание рынка будет направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который будет обнародован в пятницу. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

"Отчет о занятости сейчас имеет критическое значение, - сказал управляющий директор Schwab Center for Financial Research Рэнди Фредерик. - Не думаю, что хорошие новости понравятся рынку. Особенно с учетом высоких ставок, сильного доллара и высоких цен на нефть".

Акции Conagra Brands подешевели на 2%. Производитель готовых продуктов питания завершил первый квартал 2024 финансового года с чистой прибылью, но выручка не оправдала ожидания экспертов.

Рыночная стоимость Clorox Co. упала на 5,2% после того, как производитель бытовых товаров кардинально ухудшил оценку основных финансовых показателей за первый квартал 2024 финансового года (июль-сентябрь 2023 года) в связи с августовской кибератакой на его информационные системы.

Стоимость бумаг Constellation Brands опустилась на 3,2%, хотя американский производитель алкогольных напитков вернулся к чистой прибыли во втором квартале 2024 финансового года, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Капитализация Rivian рухнула на 23% на планах производителя электромобилей разместить "зеленые" конвертируемые облигации с погашением в 2030 году на сумму $1,5 млрд.

Цена бумаг шведского производителя электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding на торгах в Нью-Йорке снизилась на 1,9%. Между тем в июле-сентябре компания поставила около 13,9 тыс. электромобилей, показатель вырос в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Американский производитель компьютерной техники и разработчик ИТ-решений Dell Technologies увеличил программу обратного выкупа акций на $5 млрд, до $10 млрд, и анонсировал повышение дивидендов на 10% ежегодно до конца 2028 фингода. Несмотря на это, цена бумаг компании опустилась на 1,5%.

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в третьем квартале прогнозирует дополнительную прибыль в размере приблизительно $1 млрд за счет повышения цен на нефть, однако в нефтехимическом сегменте прибыль может сократиться на $400-600 млн. Капитализация компании снизилась на 2,3%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,03% и составил 33119,57 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Coca-Cola Co., подешевевшие на 4,8%.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,13% - до 4258,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 13219,83 пункта.