Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль немного снижается на фоне отсутствия новостей о принятии российскими властями мер для стабилизации валютного курса.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 100,6725 руб./$1 (+26,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 99,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,7 коп. - до 13,764 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается перед выходными днями, не получив поддержки от российских властей, которые пока не принимают меры по стабилизации курса. Нефтяные котировки немного скорректировались в положительную сторону после заметного снижения в последние дни. Мировые рынки капитала слабо колеблются, не оказывая заметного влияния на нацвалюту.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,25 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,53 за баррель, что на 0,28% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в небольшом минусе сессию в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Теперь все внимание рынка будет направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который будет обнародован в пятницу. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном растут. Японский Nikkei 225 снижается на 0,18%, гонконгский Hang Seng растет на 1,85%, южнокорейский Kospi - на 0,29%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Фьючерс на американский индекс S&P 500 колеблется, теряя 0,05%.