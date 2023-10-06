Расходы бюджета Германии в I полугодии выросли на 11%, доходы - на 6%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам первого полугодия 2023 года составил 76,1 млрд евро по сравнению с 32,9 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Госрасходы выросли на 11% - до 965,8 млрд евро.

Доходы повысились на 6% и достигли 889,7 млрд евро. В том числе совокупный объем налоговых поступлений увеличился на 1,8% (до 757,3 млрд евро), при этом сборы налога на покупку недвижимого имущества рухнули на 33,5% (до 6,3 млрд евро).

Дефицит федерального бюджета в январе-июне повысился до 64,2 млрд евро с 45,2 млрд евро годом ранее, муниципальных бюджетов - до 7,3 млрд евро с 1,6 млрд евро. Отрицательное сальдо земельных бюджетов составило 0,1 млрд евро против профицита в 17,8 млрд евро в прошлом году. Дефицит в кассах социального страхования увеличился до 4,4 млрд евро с 3,9 млрд евро.