Goldman ждет снижения вдвое объема выпуска корпоративных ESG-облигаций в США в 2023 г.

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совокупный объем выпуска ESG-облигаций американскими компаниями в 2023 году будет вдвое ниже, чем в прошлом, прогнозируют эксперты Goldman Sachs Group Inc.

Ситуация в США расходится с тенденциями в Европе, где больше поддерживается выпуск корпоративных бумаг, привязанных к реализации целей в сфере окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления, отмечается в обзоре, подготовленном командой аналитиков Goldman.

Такое расхождение связано, в частности, с политическими атаками на ESG в США, в том числе со стороны высокопоставленных республиканцев, таких, например, как губернатор Флориды Рон де Сантис.

Этот фактор, в сочетании с последствиями энергетического кризиса, который привел к росту цен на топливо и вынудил крупные нефтяные компании отложить планы "зеленого" перехода, осложнил выпуск ESG-бондов в США.

Кроме того, американский рынок облигаций в целом чувствует на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США. На этой неделе доходность 30-летних US Treasuries выросла до максимума с 2007 года.

Согласно прогнозу Goldman, общий объем выпуска корпоративных долларовых ESG-облигаций с инвестиционными рейтингами в этом году составит порядка $40 млрд. Это вдвое меньше, чем в прошлом году, и составляет лишь 40% от объема эмиссии в 2021 году.

Таким образом, на долю ESG-облигаций придется лишь 3% от всего объема долларовых корпоративных бондов с инвестиционными рейтингами, отмечают в Goldman.

Это "существенно ниже" уровней предыдущих лет, когда доля ESG-бондов в общем объеме выпускаемых облигаций была вдвое выше, отмечают аналитики Goldman Майкл Пюмпель и Сиенна Мори.

Сокращение выпуска ESG-облигаций в США в этом году во многом связано с отсутствием предложения со стороны коммунальных и энергетических компаний, а также поддерживающих их банков, говорится в обзоре Goldman.

В Европе, согласно прогнозу экспертов инвестбанка, объем выпуска ESG-бондов в этом году достигнет 140 млрд евро.