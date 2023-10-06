Основным владельцем АРКС стал выходец из "Транснефти"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Гендиректором и владельцем 60% долей одного из крупнейших инфраструктурных дорожных подрядчиков Москвы и Московской области - ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС" (ИФСК "АРКС") - стал бывший топ-менеджер структур "Транснефти" Андрей Сюмак, следует из данных ЕГРЮЛ.

АРКС, согласно реестру, с начала 2021 г. на 100% принадлежала кипрской Spacehold Limited. К концу 2021 г. 80% долей компании перешли к ее тогдашнему гендиректору Алексею Денисову. Оставшиеся 20% кипрская компания к середине 2023 г. передала зарегистрированному три года назад АО "АРКС".

С 22 сентября гендиректором ИФСК "АРКС" стал Сюмак, который с 3 октября также получил 60% долей в компании. Еще 20% перешли Алексею Новикову. В свою очередь, Денисов снизил долю в компании с 80% до 20%, а АО "АРКС" вышло из состава участников стройкомпании.

Сюмак более 20 лет проработал в структуре "Транснефти", в частности, возглавлял АО "Транснефть-Приволга" и ООО "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция".

ИФСК "АРКС" была основана в начале 2000-х гг. бизнесменом Александром Лавленцевым. Его сын Владимир Лавленцев в 2004-2010 гг. работал в стройкомплексе Москвы - в частности, заместителем и первым заместителем главы столичного департамента городского заказа капстроительства. С этой позиции Лавленцев-младший ушел в бизнес, возглавив в 2010 г. совет директоров АРКС. На госслужбу он вернулся в 2013 г., когда был назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга и проработал в Смольном около двух лет, курируя ЖКХ.

Летом 2020 г. В.Лавленцев был назначен гендиректором АО "Стройтрансгаз" (СТГ) и стал совладельцем 19,99% долей ООО "ОСХ" - холдинговой компании, которой на тот момент принадлежали 88,7% акций СТГ. Оставшимися 80,01% долей в ОСХ на момент прихода Лавленцева в "Стройтрансгаз" владело ООО "Волга Груп" Геннадия Тимченко. С того времени структура владения ОСХ претерпела изменения. В частности, доля "Волга Груп" (80,01%) осенью 2020 г. перешла под контроль самой ОСХ. Лавленцев же перестал владеть долей (19,99%) в ОСХ с мая 2022 г., после чего она через несколько сменившихся держателей перешла к АО "АРД Инвестмент". Согласно ЕГРЮЛ, с середины 2023 г. компания ОСХ ликвидируется. Владельцы "Стройтрансгаза" сейчас не раскрываются.

Тимченко и Лавленцев ранее были бизнес-партнерами и по "АРКСу" - в 2012 г. "Волга Груп" инвестировала в эту компанию. Тогда предполагалось, что на базе "Стройтрансгаза", "АРКС" и СК "Мост" будет создан единый холдинг. Однако финальных решений по такой конфигурации так и не последовало, и в 2015 г. структуры Тимченко вышли из "АРКСа".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", за 2022 г. ИФСК АРКС получила выручку по РСБУ в размере 5 млрд руб. (-44,6%) и осталась в символической чистой прибыли, которая составила 48 млн руб. против 66 млн руб. по итогам 2021 г.