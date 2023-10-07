Fitch отозвало рейтинги Белоруссии из-за отсутствия данных для их поддержания

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.

"Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента. Таким образом, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Белоруссии", - говорится в сообщении агентства.

В апреле этого года Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "RD". В числе ключевых рейтинговых факторов агентство назвало исполнение Минском обязательств по еврооблигациям в национальной валюте.

В начале сентября международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings приостановило действие суверенных рейтингов Белоруссии из-за отсутствия информации для их поддержания и предупредило о возможном отзыве рейтингов.