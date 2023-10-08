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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В Белоруссии заявили об экспорте товаров страны через 20 российских портов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия успешно осуществляет экспортные поставки, несмотря на западные санкции, работает через 20 российских портов, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович.

"Сегодня мы работаем через 20 портов Российской Федерации. Да, прошлый год был сложный в плане выстраивания логистики. Фактически вручную мы управляли этими процессами, договариваясь с Российской Федерацией. Но были подписаны два очень серьезных документа с Россией, и сегодня мы едем", - сказал министр в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

По его словам, если в прошлом году Белоруссия поставила через порты порядка 6,1 млн тонн грузов, то за восемь месяцев текущего года более 8,5 млн тонн.

"Наиболее востребованные порты - это порты Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Через эти порты переваливается где-то порядка 75%-80% белорусских грузов", - отметил Ляхнович.

"Если брать еще и сухопутный маршрут, в этом году это на Китай маршрут железнодорожным транспортом, то цифра приближается к 10 млн тонн за восемь месяцев", - заявил глава Минтранса Белоруссии.

Белоруссия Россия
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