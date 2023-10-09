Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань держатся стабильно на Московской бирже утром в понедельник, рубль меняется незначительно с учетом слабой активности инвесторов на биржевых площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 100,41 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,61 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 13,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в понедельник утром не проявил резкой динамики в условиях сниженной активности игроков. Часть азиатских бирж закрыта из-за праздников и непогоды. Сырьевой рынок торгуется на позитивной ноте, однако цены на нефть остаются ниже отметок начала месяца.

Среди оптимистичных сигналов - данные Минфина о дефиците бюджета РФ, который сократился за сентябрь на 660 млрд рублей и составил за 9 месяцев около 1,7 трлн рублей (1% ВВП).

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что "в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, в районе 1% ВВП".

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы содержалась информация о возможном дефиците в текущем году в размере 1,8% ВВП.

Доходы бюджета составили 19,734 трлн рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Ненефтегазовые доходы были на уровне 14,158 трлн рублей, увеличившись на 26% г/г. Поступление НДС выросло год к году на 23,5% - до 8,525 трлн рублей, налога на прибыль - на 10,7%, до 1,387 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы составили 5,575 трлн рублей и снизились на 34% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год). Базовые нефтегазовые доходы составили 5,933 трлн рублей.

Расходы бюджета в январе-сентябре составили 21,432 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7% г/г.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,70 за баррель, что на 3,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,07 за баррель, что на 3,96% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 опустился на 0,59%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 1,18%.

Южнокорейские биржи не работают по случаю празднования Дня корейского алфавита, токийская - из-за национального дня спорта.

Гонконгская фондовая биржа в понедельник объявила о задержке торгов из-за тайфуна "Коину". В официальном сообщении отмечается, что утренняя торговая сессия для всех рынков отменена и возобновится во второй половине дня, если информация о возможных экстремальных условиях в связи с тайфуном будет опровергнута.

Американские фондовые индексы, начавшие торги в пятницу снижением, развернулись к росту в ходе сессии и завершили ее уверенным подъемом. По итогам всей минувшей недели Dow Jones Industrial Average опустился на 0,3%, S&P 500 вырос на 0,5%, Nasdaq Composite - на 1,6%.

Ключевым событием для рынка акций в пятницу стал отчет Минтруда США, показавший резкий скачок числа рабочих мест в стране. Количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тыс., максимальными темпами за восемь месяцев. Более того, данные за август были пересмотрены с повышением: число рабочих мест увеличилось на 227 тыс., а не на 187 тыс., как сообщалось ранее.

Чуть позже, однако, инвесторы обратили внимание и на другие аспекты отчета Минтруда, в частности, замедление роста зарплат. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре увеличилась на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе. Эксперты Goldman Sachs Group Inc. отметили, что "продолжающаяся ребалансировка рынка труда" согласуется с их ожиданиями, что Федрезерв больше не будет поднимать ставку в этом году.