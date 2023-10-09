"АБ холдинг" вошел в капитал сервиса по выводу средств водителей такси и таксопарков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Компания "АБ Холдинг", материнская структура Альфа-банка, вошла в капитал сервиса по выводу средств для водителей такси и таксопарков.

По данным ЕГРЮЛ, "АБ холдинг" получил почти 32% компании ООО "Мозен". Остальные 68% принадлежат ее гендиректору Олегу Семибратову.

Сервис "Мозен" предоставляет услуги по моментальным выплатам водителям, заработке на комиссиях и заправке водителей, а также юридическую защиту для таксопарков, говорится на сайте сервиса. Компания создана в декабре 2019 года.

Помимо Альфа-банк, партнерами сервиса "Мозен" выступают Модульбанк, Тинькофф банк и банк "Точка".