Выпуск пассажирских вагонов в России вырос за девять месяцев в 1,7 раза

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Промышленные предприятия РФ, по предварительным данным, увеличили в январе-сентябре 2023 г. производство грузовых вагонов в 1,3 раза к аналогичному периоду прошлого года - до 45,145 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

В том числе было выпущено: 13,991 тыс. полувагонов (снижение на 14,8% к январю-сентябрю 2022 г.), 8 485 платформ (-12,4%), 13 236 хопперов (рост в 2,6 раза), 5 939 цистерн (рост в 1,7 раза), 3 312 крытых вагонов (рост в 8,7 раза), 181 вагон-самосвал (снижение в 1,9 раза) и один изотермический вагон.

Объемы ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального) сократились за это время на 16,2%, до 289,1 тыс. единиц.

В январе-сентябре 2023 г. российскими предприятиями было изготовлено: 561 пассажирский ж/д вагон (рост в 1,7 раза), 394 единицы моторвагонного подвижного состава (+7,4%).

Объем производства магистральных тепловозов вырос за девять месяцев в 1,7 раза, составив 207 секций, а маневровых тепловозов - на 13,1%, до 216 секций, производство электровозов увеличилось на 3,2% - до 574 секции.

Рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов в РФ, по данным ОПЖТ, снизился за девять месяцев 2023 г. на 10,4% и составил 1,128 млн единиц, в том числе колес отечественного производства - 1,018 млн (-7,3%). Производство боковых рам выросло на 11,7%, до 212,7 тыс., надрессорных балок - на 15,6% и составило 104,9 тыс.

Рынок конических двухрядных подшипников увеличился в январе-сентябре этого года в 2,8 раза, составив 315,9 тыс., в том числе подшипников отечественного производства - 259,4 тыс. шт. (рост в 2,3 раза), также было изготовлено 261,9 тыс. черновых осей (+14,2%), 242,2 тыс. чистовых осей для грузовых вагонов (+11,2%) и 172,4 тыс. поглощающих аппаратов (+17,5%).

По данным ОПЖТ, производство ж/д рельсов в РФ составило в январе-сентябре 2023 г. 749 тыс. тонн (-13,8%), также было выпущено 25,5 тыс. единиц стрелочной продукции (+7,7%), 26,5 млн прокладок рельсовых скреплений (+10,1%) и 63,9 тыс. тонн металлических элементов рельсовых скреплений (+8,6%).