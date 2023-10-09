Инвестфонд Татарстана вложился в маркетплейс грузовиков "КАМАЗа"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана стал владельцем 10% в уставном капитале ООО "Тракинсток" – маркетплейса "КАМАЗа" по продаже грузовой автотехники, говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Сделка закрыта в сентябре. Доля в уставном капитале "Тракинстока" перешла к республиканскому инвестфонду от руководителя маркетплейса, бывшей сотрудницы АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ" Марины Спиридоновой. В результате сделки ее доля сократилась с 27,21% до 17,21%.

ООО "Тракинсток" зарегистрировано в 2018 году в Москве и, согласно финотчетности, до 2021 года не вело хозяйственной деятельности. В марте 2021 года компания сменила прописку на особую экономическую зону "Иннополис" (Татарстан), в апреле того же года проект по созданию маркетплейса одобрил инвестиционный совет Татарстана.

По итогам 2022 года маркетплейс получил почти 370 млн рублей выручки (на треть меньше, чем годом ранее) и 12 млн рублей чистой прибыли (-7% г/г).

"Тракинсток" на 72,8% принадлежит камазовскому ООО "Цифровая платформа "КАМАЗ".

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана создан правительством республики в 2004 году для развития инновационной деятельности в регионе.

"КАМАЗ" – крупнейший производитель грузовиков в РФ.