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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Мантуров выступил за расширение использования бартера в международной торговле

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Механизм бартера может стать одним из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле и реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе, считает вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

С предложением использовать бартерные схемы он выступил в ходе пленарной сессии на форуме Innofood в понедельник.

"Мы взаимодополняемы. У вас, например, нет удобрений – а у нас есть, мы вам удобрения – вы нам какао бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо...", - сказал он, обращаясь к замминистра сельского хозяйства Бразилии Ренате Миранда.

Позднее он пояснил журналистам, что бартерная схема могла бы использоваться более широко. "Мы поставляем один продукт – взамен берем другой продукт. Бразилия не является исключением с точки зрения таких механизмов. Они не новые, просто их нужно использовать. Мы с нашей национальной валютой, которая будет обеспечивать, собственно, формат, поэтому хочешь - считай в физическом весе, хочешь - в местной валюте переводи", - сказал он, добавив, что такой механизм мог бы быть использован с любыми странами-партнерами.

В отношении Бразилии в рамках пленарной сессии Мантуров отметил, что интерес для РФ представляет сотрудничество не только в сфере сельского хозяйства, в частности, взаимодействие могло бы развиваться с компанией Embraer в сфере авиастроения.

"Рената сказала о том, что Бразилия производит традиционную продукцию, которая действительно в России не производится. Я хочу добавить еще то, что Бразилия – это не только сельхозпродукция, но мы схожи по другим секторам экономики, как машиностроение и авиация. Компания Embraer, я эту компанию очень хорошо знаю, к сожалению, сейчас они больше работают с Boeing, но я надеюсь, что мы как члены БРИКС, – мы же члены БРИКС, – поэтому рано или поздно будем более активно заниматься и в области авиации".

Минпромторг Денис Мантуров
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