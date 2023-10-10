Акции производителей удобрений США и Канады подорожали из-за событий в Израиле

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Котировки акций североамериканских производителей удобрений в понедельник выросли из-за событий в Израиле, поскольку обострение палестино-израильского конфликта может повлиять на глобальные поставки удобрений, отмечают эксперты.

Так, израильский порт Ашдод, расположенный к северу от сектора Газа и являющийся ключевым центром экспорта калийных удобрений страны, находится в чрезвычайном положении. Это подвергает риску до 3% мировых поставок, отмечает аналитик Scotiabank Бен Айзексон.

Кроме того, добавил он, если Иран будет втянут в конфликт, могут резко вырасти цены на азот, из которого производятся удобрения, сообщает агентство Bloomberg. Иран является ведущим экспортером азота в регионе.

Цена акций крупнейшего в мире производителя калийных удобрений Nutrien Ltd. выросла на 4% по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник. Это максимальный дневной прирост с июля. Котировки бумаг CF Industries Holdings подскочили на 6,3%, Mosaic Co. - на 6,8%.