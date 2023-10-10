В ЦБ РФ не исключили, что жесткость ДКП в 2024 году придется усилить

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в следующем году, возможно, ее придется усилить, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Выступая в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку, он отметил, что, исходя из недельных данных на 2 октября, инфляция в РФ в годовом выражении возросла до 5,9%.

"Мы полагаем, что инфляционные риски сейчас превалируют. Уже предпринятое существенное ужесточение ДКП, повышение ставки до 13%, призвано купировать риск дальнейшего раскручивания маховика роста цен", - сказал Заботкин.

"Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений", - сказал куратор денежно-кредитной политики в Банке России.