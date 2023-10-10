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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Спотовая цена газа в Европе превысила $500/тыс. куб. м - впервые с начала апреля

Спотовая цена газа в Европе превысила $500/тыс. куб. м - впервые с начала апреля
Фото: Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе во вторник днем превысила $500 за тысячу кубометров (достигала $506) впервые с начала апреля текущего года. Однако к настоящему моменту контракт с поставкой "на день вперед" скорректировался до $486.

Главной причиной роста цены является падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации. Во вторник ветряки обеспечили менее 10% потребности региона в электроэнергии при том, что в воскресенье их доля превосходила 26%.

В числе других новостей, которые бы могли оказать поддержку ценам, - возобновление забастовок на заводах СПГ в Австралии и остановка добычи на шельфе Израиля из-за военных действий.

газ Европа
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