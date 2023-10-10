Nike остался любимым брендом одежды подростков в США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подростки в США сократили расходы на личные нужды на 1% в годовом выражении и на 4% по сравнению с весной 2023 года, говорится в результатах опроса тинейджеров, который дважды в год проводит компания Piper Sandler.

Годовые расходы подростков составляют в среднем $2316 на человека. При этом за год мальчики-тинейджеры увеличили расходы на 11%, а девочки - сократили на 8%.

По итогам 12-го года подряд самым популярным брендом одежды и обуви у подростков остается Nike Inc., причем с огромным отрывом от преследователей. В сегменте одежды Nike назвали любимым брендом 35% респондентов (lululemon занял второе место с 6%, American Eagle - третье с 4%), в сегменте обуви - 61% (кеды Converse назвали 9%, adidas - 7%, New Balance - 3%).

В целом тинейджеры тратят на одежду $563 в год (-4% в годовом выражении), однако расходы девушек в среднем на $180 выше, чем у парней. Средний чек на косметику, средства для ухода за кожей и парфюм за год взлетел на 23%, до $324 в год, при этом, в частности, расходы на косметику взлетели на 33%, до $127.

Самым популярным брендом косметики у молодой аудитории США является e.l.f. - его назвали 29% опрошенных. Порядка 13% отметили бренд Rare Beauty, 6% - Maybelline. Любимым производителем парфюмерии стал Bath & Body Works (31%), товаров для ухода за кожей - CeraVe (37%), для ухода за волосами - Olaplex (8%).

Самой посещаемой онлайн-площадкой для шопинга остался Amazon.com Inc., увеличивший свой рейтинг до 55%. На втором месте с огромным отставанием следует китайский интернет-магазин одежды Shein с 12%.

Сеть ресторанов Chick-fil-A назвали любимым рестораном 16% респондентов, тогда как 14% тинейджеров выбрали сеть кофеен Starbucks, 9% - McDonald's. Среди снеков самым популярным брендом стали крекеры Goldfish и чипсы Lays (по 13%).

Подростки смотрят видео на двух основных площадках - Netflix (29,1%) и YouTube (28,7%), стриминговый сервис Hulu занял третье место с рейтингом всего 7,7%. Самой "молодежной" соцсетью стал TikTok (38%), обогнавший Snapchat (28%).

Самой популярной знаменитостью для подростков ожидаемо стала певица Тейлор Свифт, второе место неожиданно занял актер Адам Сэндлер. Топ-5 замкнули рэп-исполнитель Дрейк, актер Райан Рейнолдс и еще один рэпер - Канье Уэст.

В рамках исследования Piper Sandler опросила 9,2 тысячи тинейджеров в 49 штатах, средний возраст респондентов составил 15,7 года, средний годовой доход их семей - $70,7 тысячи.