ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2024 г. на 7,2%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по прокачке нефти "Транснефти" в среднем на 7,2%, следует из соответствующего проекта приказа, размещенного на портале правовой информации.

"Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В частности, согласно документу, тариф на транспортировку нефти по маршруту Тайшет - Мегет/"Ангарская НХК" может быть повышен с 409,6 руб. за тонну (без НДС) до 439,13 руб.; Ярославль 3 - Приморск (Балтийская трубопроводная система) - с 827,12 руб. за тонну до 886,61 руб.; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - с 2376,15 руб. за тонну (без НДС) до 2547,06 руб.; Клин - Усть-Луга - с 959,93 руб. за тонну до 1028,98 руб.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти на экспорт в Китай и через порт Козьмино может вырасти с 3146,65 руб. за тонну (без НДС) до 3372,98 руб. Тариф для прокачки по Заполярье - Пурпе предлагается увеличить с 511,38 руб. за тонну (без НДС) до 547,09 руб., по Куюмба - Тайшет - с 811,36 руб. до 869,72 руб.

Стоимость транзита по маршруту Махачкала - ПК Шесхарис может вырасти с 453,98 руб. за тонну (без НДС) до 485,63 руб., по маршруту "граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - с 888,29 руб. за тонну (без НДС) до 952,18 руб.

На маршруте Торгили - Юргамыш - Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) и Торгили - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) тариф изменится с 674,8 руб. за 1 тонну (без НДС) до 723,34 руб.

Ранее правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, правительство решило согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования".

Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2023 года были проиндексированы на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.