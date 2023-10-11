Решетников назвал внутренний спрос главным источником роста ВВП с 2024 года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экономика России в 2023 году вырастет на 2,8%, а затем будет расти темпами свыше 2% в год, основным источником роста станет внутренний спрос, заявил на правительственном часе в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"По итогам 2023 года ожидаем рост на 2,8%. А далее экономика к 2026 году выходит на стабильные темпы роста чуть выше 2%", - сказал он.

"Остановлюсь не на цифрах, а на основных источниках экономического роста. В его основе - растущий внутренний рынок и спрос, который будет обеспечен за счет роста доходов населения, мер социальной поддержки, предпринимательских доходов, а также инвестиций, - продолжил министр. - Сейчас главное - обеспечить этот растущий спрос товарами и услугами отечественного производства, то есть обеспечить развитие экономики предложения".

Он перечислил пять направлений экономики предложения в отраслевом разрезе.

"Первое - это развитие отраслей, ориентированных на потребительский рынок: автопром, легкая промышленность, производство бытовых товаров, бытовой химии, сельское хозяйство, туризм, строительство жилья", - заявил Решетников.

"Второе - это инвестиционные товары. Транспортное машиностроение, авиа-, самолето- и судостроение, производство ж/д, строительной и сельхозтехники", - сказал он.

Третье направление, по его словам, - "технологии и оборудование, которые необходимы для наращивания производств: микроэлектроника, станкостроение, информационные технологии".

"Четвертое - транспорт и логистика для развития внутренних и внешних связей. В том числе для экспорта", - сказал Решетников.

Пятое направление, полагает министр, - это "отрасли, направленные на человека: здравоохранение, образование, социальная поддержка".

"Все эти задачи требуют долгосрочной перспективы. Поэтому мы занимаемся не только среднесрочным прогнозом, но и активно формируем планы развития по отраслевым приоритетам до 2030 года. Включая приоритетные проекты, определение потребности в кадрах, инвестициях. Так, например, при общем росте экономики к 2030 году на 22% туризм вырастет в 2 раза, IТ-сектор и сектор научных исследований и разработок - более чем на 40%, обрабатывающая промышленность - почти на треть", - озвучил долгосрочные прогнозы министр.