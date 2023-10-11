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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Число корпоративных банкротств в США приблизилось к уровню ковидного 2020 года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в США продолжает расти и может превысить по итогам 2023 года показатель ковидного 2020 года, сообщает MarketWatch.

Число заявлений американских компаний о банкротстве в сентябре составило 62, а по итогам третьего квартала - 182, говорится в отчете S&P Global Market Intelligence. Для сравнения: во втором квартале банкротств было 157.

С начала 2023 года количество корпоративных банкротств в Штатах достигло 516 - это выше показателей как всего 2021 года, так и всего 2022 года, отмечает S&P Global.

За девять месяцев 2020 года о банкротстве объявили 518 американских компаний, а итоговое число банкротств за тот год стало максимальным с 2010 года (639).

Крупнейшим в третьем квартале текущего года стало банкротство производителя продукции для ухода за полостью рта SmileDirectClub Inc., обязательства которого превысили $1 млрд.

SP Global США
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