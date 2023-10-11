Комитет Думы требует вернуть в проект бюджета 9,9 млрд руб. на поддержку связи

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по IT настаивает на возвращении в проект бюджета на 2024 г. 9,871 млрд рублей секвестрированных средств по программе финансовой поддержки на оказание универсальных услуг связи.

Заключение комитета на проект федерального бюджета на 2024-2026 гг. (№448554-8) опубликовано в электронной базе данных парламента.

Комитет напоминает, что в прошлом году при утверждении бюджета РФ ассигнования на финансовое обеспечение данной программы предполагались на уровне 15 млрд руб. в 2023 г. Однако в предлагаемом Минфином бюджете на 2024 г. объем снижен почти в три раза, до 5,645 млрд руб. "Вместе с тем, на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2024 г. необходимы средства резерва универсального обслуживания в полном объеме в размере 15 млрд 517 тыс. рублей", - говорится в заключении комитета.

В минимальный набор услуг связи, который, согласно закону "О связи", должен быть доступен максимально возможному количеству граждан, входят: услуги телефонной связи, оказываемые с использованием средств коллективного доступа - таксофонов, многофункциональных устройств; услуги по передаче данных и доступу в интернет с использованием точек доступа; услуги мобильной связи, оказываемые с использованием точек доступа.

Резерв универсального обслуживания формируется за счет отчислений всеми операторами связи страны по 1,2% выручки. Из этих средств "Ростелеком" реализует проект устранения цифрового неравенства (УЦН), который предусматривает организацию доступа в интернет в поселениях, где проживает 100-500 человек, а также установку в таких поселениях базовых станций LTE. По закону "О связи" средства из этого резерва могут направляться только на указанные выше цели, однако Минфин уже не первый год пытается перераспределить часть средств из этого фонда на другие цели.

"Считаем необходимым в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению изыскать возможности для увеличения объема финансовой поддержки на оказание универсальных услуг связи и дополнительном выделении в 2024 году денежных средств в размере ранее секвестрированного объема - 9 млрд 871 млн 526 тыс. рублей", - говорится в заключении комитета.