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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Власти РФ ждут от нефтяников роста производства зимнего дизеля

Власти РФ ждут от нефтяников роста производства зимнего дизеля
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ ждет от нефтяных компаний полного замещения продаж на бирже летнего дизтоплива на межсезонное и зимнее. При этом власти ставят задачу увеличения производства зимнего ДТ для полноценного обеспечения внутреннего рынка. Такие рекомендации в адрес нефтяников содержатся в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 6 октября, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

"Рекомендовать вертикально-интегрированным нефтяным компаниям не допускать снижения объема реализации дизельного топлива на биржевых торгах, предусмотрев замещение в полном объеме дизельного топлива летнего на межсезонное и зимнее; обеспечить прирост производства зимнего дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах в целях полного обеспечения потребности рынка", - говорится в документе.

По итогам совещания было выдано поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе совместно с AO "СПбМТСБ" до 11 октября представить в правительство согласованный расчет оптимальной биржевой цены на бензин и ДТ для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке.

Согласно документу, ФАС также должна продолжить работу по мониторингу изменения цен на частных АЗС. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями и властями субъектов должны провести анализ цен на заправках Дальневосточного федерального округа.

Также Минтранс, Минэнерго, Минпромторг совместно с ОАО "РЖД" и заинтересованными организациями должны были до 11 октября представить в правительство материалы о возможности оптимизации перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом (увеличение срока эксплуатации, осевых нагрузок и иных параметров).

Минэнерго и Минсельхоз должны представить в комитет Госдумы по аграрным вопросам справочно-аналитические материалы по текущей ситуации с поставками нефтепродуктов для нужд сельхозтоваропроизводителей.

В целом участники совещания отметили "положительную динамику ситуации рынке нефтепродуктов для потребителей и производителей топлива в результате принятых стабилизационных мер".

Минпромторг Минэнерго правительство ФАС Александр Новак
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