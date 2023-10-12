ЦБ и Минфин против отмены ограничений на перестрахование с "недружественными" контрагентами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Временный запрет для российских страховщиков на заключение сделок перестрахования с контрагентами из "недружественных" государств должен быть продлен, отменять его преждевременно, считают Банк России, Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку.

Об этом шла речь на заседании комитета при обсуждении законопроекта (№444871-8) о пролонгации на 2024 год действия ряда временных особых корпоративных правил, среди которых был и такой запрет. Он не действует только в части сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

Этот документ в сентябре внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым. Его содержание во многом повторяет разработанный ранее Минэкономразвития проект, и в нем нет норм о продлении ограничений на перестрахование.

Это не устроило комитет Госдумы по финрынку и Банк России. "Мы отразили в заключении, что мы против этого решения. Готовы поддерживать законопроект, только если те нормы, которые мы раньше приняли, продолжат свое действие", - заявил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков.

Нормы о перестраховании необходимо продлить на 2024 год, сообщил зампредседателя Банка России Алексей Гузнов. По его словам, регулятор считает, что не устранены обстоятельства, которые в свое время в 2022 году привели к введению ограничений.

Правительство РФ запрашивало у ведомств информацию о нормах, какие нужно продлить, но Минфин не предоставлял предложения о необходимости сохранения вопросов о перестраховании на 2024 год, сообщила замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Севастьянова.

Действительно, на этапе подготовки было "упущение", признал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Но в рамках рассмотрения текущего законопроекта мы полностью солидарны с вашим заключением (комитета - ИФ) и позицией ЦБ РФ, что в отношении перестрахования таких решений (снимать ограничения - ИФ) не нужно принимать", - сказал он. По его словам, министерство уже подготовило письмо на этот счет в Государственно-правовое управление президента РФ. В Госдуму, добавил он, аналогичное письмо также будет направлено.