"Металлоинвест" отметил снижение экономической эффективности низкоуглеродных проектов после ухода с рынка ЕС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Развитие низкоуглеродных технологий является на данный момент низкоэффективным для российских производителей черной металлургии в том числе из-за переориентации экспортных объемов с европейского рынка, заявил директор по стратегии, слияниям и поглощениям УК "Металлоинвест" Юрий Гаврилов в рамках Российской энергетической недели.

"Мы смотрели различные технологии, очень плотно работали и продолжаем работать с нашими коллегами, в том числе с "Росатомом", по разным направлениям. Когда мы входили в эти процессы (снижения углеродного следа - ИФ), мы, как коммерческая структура, исходили из экономики, которую постоянно считали при возможности применения тех или иных технологий в наших конкретных условиях, - сказал он. - Эти технологии, несмотря на то, что мы наблюдаем большой прогресс, в том числе и по снижению себестоимости производства водорода, пока в обычных условиях экономически не рентабельны".

Гаврилов напомнил, что популярность темы углеродной нейтральности стала расти среди российских металлургов после объявления ЕС о разработке механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), предполагающего взимание платы за углерод с экспортеров продукции в ЕС.

"Мы смотрели их (низкоуглеродных технологий - ИФ) применение всегда против регуляторных ограничений и, в первую очередь, на европейском рынке: так называемый CBAM, расчет углеродного следа и платежи за углерод. Поэтому все технологии, которые мы пытались применять, смотрели против этих платежей. И тогда экономика у нас, в принципе, сходилась. Мы дошли до того, что в расчетах смогли обеспечить соотношение 55% "серого" водорода и до 35% "зеленого" водорода на наших модулях ПВЖ/ГБЖ, и таким образом более-менее выходили на приемлемую рентабельность", - рассказал он.

"Поскольку на сегодняшний день мы вынуждены были переориентироваться с традиционных рынков по поставкам нашей продукции и часть стали направлять на оставшиеся открытые рынки дружественных стран, там пока приплаты за такого рода продукцию нет. Соответственно, у нас нет этого баланса по необходимым затратам против рыночных приплат за эту продукцию", - объяснил Гаврилов.

По его словам, при расчете рентабельности проектов по производству и использованию водорода компания закладывала цену квот на выбросы парниковых газов в рамках европейской системы EU UTS в 80-100 евро за тонну, на данный момент она находится у верхней границы диапазона.

Топ-менеджер уточнил, что при расчете таких проектов необходимо учитывать технологию получения водорода, его стоимость и комбинацию с улавливанием/захоронением углерода. "Тогда это более экономически привлекательно", - резюмировал он.

На данный момент при производстве прямовосстановленного железа (ПВЖ) "Металлоинвест" может использовать до 55% "серого" водорода, полученного путем конверсии метана, при этом компания начала смотреть на возможность увеличения доли "зеленого" водорода в смеси восстановительных газов.

Для "Металлоинвеста" сохраняется актуальность снижения углеродного следа – компания прорабатывает вопросы применения водородных технологий параллельно с вопросами внедрения технологий улавливания и захоронения углерода и надеется в будущем получить экономический эффект от внедрения обеих технологий, отметил Гаврилов.