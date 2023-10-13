Рынок акций США снизился на данных об инфляции, корпоративных отчетах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в минусе сессию в четверг, инвесторы оценивают статданные по американской экономике и корпоративные отчетности.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%.

Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 209 тыс., не изменившись по сравнению с пересмотренными данными предыдущей недели. Эксперты ожидали повышения показателя до 210 тыс.

Также инвесторы оценивают обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.

При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

"Вероятность того, что в ноябре ставка не будет повышена, подскочила выше 90% после публикации протокола, тогда как в начале недели она оценивалась примерно в 70%, - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. - Фьючерсы на уровень ставки теперь говорят о том, что рынок видит более чем 70%-ный шанс отсутствия повышения и в декабре, хотя еще несколько дней назад шансы оценивались как 50/50".

Акции Domino's Pizza Inc. подешевели на 1,1%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2023 финансового года резко увеличила чистую прибыль, однако показатель выручки снизился.

Рыночная стоимость Delta Air Lines снизилась на 2,3%, хотя одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале резко нарастила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Walgreens Boots Alliance повысилась на 7%. Американская аптечная сеть сократила чистый убыток в прошлом финквартале в 2,3 раза, однако скорректированная прибыль Walgreens оказалась ниже ожиданий рынка.

Капитализация Victoria's Secret & Co. увеличилась на 2%. Компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, улучшила прогнозы на третий финансовый квартал (август-октябрь), отметив, что стратегические инициативы для стимулирования роста бизнеса начали приносить плоды быстрее, чем ожидалось.

Американский поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal Co. в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 4%, что превзошло ожидания аналитиков. Котировки акций компании выросли на 7,5%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,51% и составил 33631,14 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Boeing Co., подешевевшие на 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,62% - до 4349,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,63% и составил 13574,22 пункта.